“Captura de Nicolás Maduro es una buena noticia”: Juan José Matarí, senador de España

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un día después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Juan José Matarí, presidente de la comisión de Iberoamérica del Senado de España, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y comentó la situación en Venezuela.

De acuerdo con Matarí, la captura de Nicolás Maduro es una buena noticia y recordó como el Senado de España apoyo a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, condenando el robo del poder por parte de Maduro.

¿Qué pasará si Trump gobierna Venezuela?

Ante esto, el presidente de la comisión de Iberoamérica del Senado de España afirmó que es un motivo de preocupación; no obstante, mencionó que “lo más importante es que el dictador esté en la cárcel, a partir de ahí se abre una oportunidad de transición, entendemos que Delcy Rodríguez no puede comandar esa transición. Se le debe dar el poder al pueblo venezolano”.

¿Había otra forma de quitarle el poder a Nicolás Maduro?

Por otra parte, Juan José Matarí recordó que desde las elecciones de junio del 2024 ha pasado un año y medio y no se dio una salida y transición de otra forma.

“El Gobierno español ha estado del lado del régimen dictatorial de maduro y ha perdido la oportunidad de jugar el papel de ser el encargado de realizar la transición democrática”, resaltó.

¿Cómo ve España la amenaza de Trump a Petro?

Finalmente, el presidente de la comisión de Iberoamérica del Senado de España aseguró que en el país europeo entienden que Colombia tiene una gran oportunidad para que el pueblo decida desde las urnas quién quiere que lo gobierne.

“Lo importante es que se respete la democracia. Esperemos que la democracia no corra ningún riesgo en Colombia.”, sentenció.

Escuche la entrevista completa: