Colombia, Chile, Brasil, España, México y Uruguay expresaron preocupación por ataque en Venezuela

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación y rechazo” frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, al considerar que estas contravienen principios fundamentales del derecho internacional.

En el pronunciamiento, fechado el 4 de enero de 2026, los países recalcan que dichas acciones violan la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Advierten, además, que este tipo de hechos “constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

Las seis naciones reiteraron que la situación en Venezuela debe resolverse “exclusivamente por vías pacíficas”, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. En ese sentido, señalaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática y sostenible.

Asimismo, reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, haciendo un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de la región. También exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales a utilizar sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional.

Finalmente, los gobiernos manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, al considerar que este tipo de acciones agrava las tensiones y amenaza la estabilidad regional.

