Colombia convocó el próximo lunes a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), realizado por el Gobierno nacional ante la coyuntura internacional de la captura de Nicolás Maduro, se anunció la convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el próximo lunes, 5 de enero.

Asimismo, se anunció que realizaron la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el fin de articular una posición regional frente a la coyuntura actual.

Por otro lado, durante el PMU, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla de la militarización de la frontera, con más de 30.000 uniformados, y descarta el cierre de la zona fronteriza con Venezuela, así como asegura que el Gobierno nacional garantizará la atención humanitaria en la zona de frontera ante una posible crisis que se pueda presentar, tras la captura de Nicolás Maduro.

Por otro lado, se pronunció Angie Rodríguez, directora del DAPRE: “Se ha decretado la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza. El Gobierno Nacional hace un llamado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que cumplan estrictamente con sus obligaciones y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia la red de salud de los territorios fronterizos”.

A su vez, aseguró que “los retos humanitarios se estructuran en dos bloques principales: el primero, relacionado con el acceso a alimentos, servicios de salud y educación, y el segundo, está enfocado en la prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias contra la población potencialmente migrante. En este sentido, se destacan los convenios vigentes entre el Programa Mundial de Alimentos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la provisión de ayudas humanitarias”.

