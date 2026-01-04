Internacional

Marco Rubio dijo que EE.UU. puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Maduro

“Maduro no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.

Marco Rubio durante mayo de 2025. FOTO: Matt McClain/The Washington Post vía Getty Images

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo 4 de enero, que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

“La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.

Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él”, agregó.

Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció “múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”.

El republicano recalcó que el líder chavista “eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país”.

“Su número dos es alguien con quien se puede trabajar”, aseguró.

