Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Las plataformas de streaming van a matar el cine?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Navidad y año nuevo son épocas de estrenos de cine. Y a pesar de que la producción de películas se ha incrementado, la asistencia a salas de cine ha disminuido. En este capítulo también les recomendamos las mejores películas para ver estas vacaciones.

Para este capítulo hablamos con el cineasta y productor, Dago García; con crítico de cine, Samuel Castro; con Juliana Abaúnza, escritora y crítica de series; con Marcela Salazar, creadora de contenido sobre cine; y con Juan Carlos González, editor de la revista Kinetoscopio.

Play/Pause ¿Las plataformas de streaming van a matar el cine? 00:00 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ .

Este programa fue posible gracias a Cafam, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia.

Escuche W Radio en vivo: