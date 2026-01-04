Video | Golazo del ‘Cucho’ Hernández ante el Real Madrid: dejó en el piso a Courtois
El delantero risaraldense ‘Cucho’ Hernández anotó su décimo gol de la temporada y el octavo en LaLiga española con la camiseta del Betis.
Termina una jornada más en el futbol europeo, esto también para el Real Betis, que hoy visitó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la 18° jornada de LaLiga.
Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, se ha encargado de realizar la anotación del descuento para el club de Heliopolis al minuto 66, poniendo el 3-1 en el ‘luminoso’.
Tras un gran pase de Aitor Ruibal, el oriundo de Pereira regateó en dos ocasiones a Thibaut Courtois y tras quedar solo de cara a portería, no dudó en disparar para firmar su octavo gol en el campeonato doméstico y el décimo de la temporada.
Así fue el gol del ‘Cucho’ Hernández ante el Real Madrid por LaLiga:
