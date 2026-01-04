Video | Golazo del ‘Cucho’ Hernández ante el Real Madrid: dejó en el piso a Courtois

Cucho Hernández celebra su gol ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. FOTO: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images / Quality Sport Images

Termina una jornada más en el futbol europeo, esto también para el Real Betis, que hoy visitó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la 18° jornada de LaLiga.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, se ha encargado de realizar la anotación del descuento para el club de Heliopolis al minuto 66, poniendo el 3-1 en el ‘luminoso’.

Tras un gran pase de Aitor Ruibal, el oriundo de Pereira regateó en dos ocasiones a Thibaut Courtois y tras quedar solo de cara a portería, no dudó en disparar para firmar su octavo gol en el campeonato doméstico y el décimo de la temporada.

Así fue el gol del ‘Cucho’ Hernández ante el Real Madrid por LaLiga:

¡GOLAZO DE CUCHO PARA DESCONTAR! Hernández gambeteó dos veces a Courtois y marcó el 1-3 del Betis vs. Real Madrid.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bFYWmMLH2C — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026

