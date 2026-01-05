Capturan hombre señalado presuntamente de abusar de su hija en Usaquén, Bogotá

Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adscritas al CAI Verbenal lograron la captura de un hombre de 42 años, como presunto responsable de cometer actos sexuales abusivos contra una menor de edad en la localidad de Usaquén.

Le puede interesar: Denuncian nuevo caso de abuso sexual en Bogotá que habría ocurrido en instalaciones de un colegio

Los hechos ocurrieron en el barrio San Antonio, luego de que la central de radio informara sobre un posible caso de abuso sexual contra una adolescente de 14 años. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una persona retenida por residentes del sector.

Según el testimonio de los ciudadanos, este hombre habría realizado tocamientos indebidos a la menor al interior de su vivienda. La adolescente logró pedir auxilio y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue resguardada por la comunidad.

Tras los hechos, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.