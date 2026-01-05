Caso talio: juez notificó mediante edicto a Zulma Guzmán de investigación en su contra

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá publicó un edicto emplazatorio, mediante el cual notificó a Zulma Guzmán Castro sobre la investigación que se adelanta en su contra por el presunto caso de envenenamiento con el metal conocido como talio, por el que murieron dos menores de edad y otras personas resultaron con graves lesiones.

La Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud mediante una audiencia, realizada el pasado 16 de diciembre, justamente un día antes de que Guzmán Castro fuera capturada en el río Támesis, en Londres.

Precisamente, la fiscal 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, Elsa Cristina Reyes Hernández, hizo esa solicitud para notificar, mediante orden judicial, a la mujer que, al parecer, estaría relacionada con el envenenamiento de las frambuesas que causaron la muerte de dos adolescentes.

Fuentes cercanas al caso, confirmaron a W Radio que la Fiscalía aún no ha definido si adelantará los trámites para imputarla en contumacia, teniendo en cuenta que su estado de salud es delicado, según informaron las autoridades del Reino Unido.

También explicaron que Guzmán Castro no solo sería imputada por homicidio agravado, sino también por otros delitos como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, tentativa de lesiones personales, entre otros.

De otro lado, aclararon que, en este caso no sería imputada como persona ausente, pues ya se conoce su paradero y el camino judicial sería la contumacia.