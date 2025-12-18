Zulma Guzmán habría intentado quitarse la vida ante de ser capturada en Londres

Luego de que fuentes judiciales confirmaran a W Radio que Zulma Guzmán Castro, investigada por su presunta responsabilidad en las muertes de dos menores por intoxicación con talio, fue capturada en Londres, este medio pudo confirmar cómo se habría registrado la captura.

Según fuentes del Gobierno de Colombia, Guzmán se intentó quitar la vida en el Río Támesis. Sin embargo, la acción habría sido registrada por cámaras de seguridad de la zona, por lo que las autoridades acudieron al punto para el rescate.

Posteriormente, tras ser identificada por las autoridades al ser trasladada a una clínica, se pudo constatar que se trataba de una mujer con circular roja de Interpol, por lo que se hizo la notificación respectiva. “Cuando la den de alta la capturan y ma entregan, ya todo está informado”, explicaron fuentes.

Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal de talio que causó la muerte a dos menores de edad, tras consumir unas frambuesas. Los hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”, así lo concluyó el ente acusador luego que se analizaran los elementos materiales probatorios recopilados y obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, demás del informe de las necropsias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, informó la Fiscalía.

Tras la extensa investigación, se descubrió que Zulma Guzmán Castro estaría directamente relacionada con los hechos y “habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”.