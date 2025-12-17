Interpol confirmó que circular roja contra Zulma Guzmán se hará efectiva cuando salga del hospital

Las autoridades internacionales lograron ubicar en el Reino Unido a Zulma Guzmán Castro, mujer vinculada a una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el envenenamiento con talio de dos niñas, ocurrido en Colombia el pasado mes de abril.

De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, Castro Guzmán fue localizada por Interpol en una zona cercana a un río. Debido a complicaciones de salud, fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

Su estado de salud ha impedido, por ahora, que se haga efectiva su captura.

Las autoridades colombianas indicaron que, una vez la mujer supere esta condición médica, se espera que el Reino Unido proceda con la detención formal, lo que permitiría activar la circular roja de Interpol y avanzar en su proceso de extradición a Colombia, donde deberá responder ante la justicia por los graves delitos que le imputa la Fiscalía.

