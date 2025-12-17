Capturaron en Londres a Zulma Guzmán, investigada por caso de envenenamiento con talio

Fuentes judiciales confirmaron a W Radio, que Zulma Guzmán Castro, investigada por su presunta responsabilidad en las muertes de dos menores por intoxicación con talio, fue capturada en el Reino Unido.

Según confirman la detención se dio en un río de Londres. La mujer tenía vigente una circular roja de la Interpol.

Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal de talio que causó la muerte a dos menores de edad, tras consumir unas frambuesas. Los hechos ocurridos entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”, así lo concluyó el ente acusador luego que se analizaran los elementos materiales probatorios recopilados y obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, demás del informe de las necropsias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, informó la Fiscalía.

Tras la extensa investigación, se descubrió que Zulma Guzmán Castro estaría directamente relacionada con los hechos y “habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”.

Luego de la intoxicación y de la muerte de las menores, la mujer salió de Colombia hacia Argentina.

Orden de captura contra Zulma Guzmán

La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada Zulma Guzmán.

