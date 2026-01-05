Delegación de Paz con el ELN tras captura de Maduro: “No hemos hablado con Pablo Beltrán”

En diálogo con La W, la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe, se refirió a la reciente captura de Maduro y al impacto que este hecho podría tener en un eventual proceso de paz con el ELN. Sin embargo, fue enfática en señalar que no es momento para especulaciones.

“No me gusta especular ni suponer qué piensa el ELN si aún no hay diálogo, más allá de lo que han dicho públicamente sobre rechazar una intervención de Estados Unidos”, afirmó Grabe.

Frente a las versiones que apuntan a eventuales contactos con miembros del COCE, la negociadora negó de manera categórica cualquier comunicación reciente con los principales voceros del ELN.

“2025 fue un año de insistir en el diálogo. Así es la paz: hacerle y hacerle, discretamente. Hicimos muchas gestiones el año pasado sin tener respuesta sobre cómo reactivar el proceso, así que no hay comunicación directa”, explicó.

Grabe también aclaró que nunca ha sostenido conversaciones con Silvana Guerrero, una de las integrantes del COCE.

“Yo nunca he hablado con Silvana Guerrero. Cuando llegué a la mesa ella no estaba, luego tampoco, y menos ahora”, señaló.

En cuanto a Pablo Beltrán, otro de los máximos jefes del ELN, precisó que el último contacto se dio hace más de un año: “Con Beltrán hablé en noviembre de 2024, óigase bien: 2024. Luego vino el Catatumbo”.

Finalmente, Grabe recalcó que, más allá de la existencia o no de una mesa formal de conversaciones, hay un punto que para el Gobierno sigue siendo inaplazable.

“La liberación de los secuestrados es una preocupación con o sin mesa. Es un tema humanitario”, concluyó.