Hijo de Maduro dio su “apoyo incondicional” a Delcy Rodríguez tras la captura de su padre

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, anunció este lunes 5 de enero, su “apoyo incondicional” a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designada por el Supremo como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura del mandatario del país suramericano en medio de un ataque ordenado por el gobernante estadounidense, Donald Trump, a algunas zonas de Caracas y otros estados vecinos.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, dijo Maduro Guerra durante el inicio de la legislatura 2026-2031.

Noticia en desarrollo...

