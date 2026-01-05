MinTrabajo denunciará ante la Corte a congresistas que promueven “invasión” de EE.UU. en Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que denunciará penalmente ante la Corte Suprema de Justicia al senador Jhonatan Ferney Pulido Hernandez, a la representante Lina María Garrido y a “otros que vienen promoviendo conductas orientadas a afectar la soberanía y la integridad territorial de Colombia”.

“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. Estas conductas podrían encuadrar en los delitos de menoscabo de la integridad nacional (art. 455 CP) y participación en hostilidades contra la patria (art. 458 CP)”, se lee en el trino del Ministro.

Tras ello, señaló que le parece aún más grave que estos mensajes provienen sujetos políticos.

“Es aún más grave cuando estos mensajes provienen de sujetos políticos, obligados a defender la Constitución y el orden jurídico. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, explicó en su publicación.

El jefe de la cartera de Trabajo agregó que, en la Constitución Política, la que los congresistas juraron cumplir, es absolutamente claro que el Presidente simboliza la Unidad Nacional.

Y es que las declaraciones de los congresistas se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al presidente Gustavo Petro señalando que “está enfermo” y que le suena “bien una operación en Colombia”.