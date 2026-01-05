Bogotá

Petro fue elegido democráticamente y hacemos llamado a respetar ese mandato: Alcaldía de Bogotá

Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, aseguró que la seguridad en la capital está garantizada tras el pronunciamiento desde Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro habla en febrero de 2024. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se pronunció tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que aseguró que podría intervenir en Colombia, en donde, según dijo, hay un “presidente enfermo”.

Somos conscientes de la necesidad que hay de respetar la democracia colombiana. El presidente Petro fue elegido democráticamente y nosotros hacemos un llamado a hacer respetar ese mandato popular que le ha entregado la nación al presidente”, dijo Silva.

Entretanto, el alto funcionario aseguró que la democracia será quien decida el futuro del presidente Gustavo Petro.

Ya vienen las nuevas elecciones. Será la democracia y será la nación la que determine hasta cuándo debe estar o no el presidente y en eso el Distrito es muy claro en esa línea que ha marcado”, agregó.

Finalmente, Silva aseguró que la seguridad en Bogotá está garantizada desde el momento que se conoció la noticia de la captura de Nicolás Maduro.

“Ahora, en condiciones de seguridad, una comunicación permanente con las fuerzas militares, que es a la que les corresponde también todo el asunto de la seguridad nacional”, concluyó.

