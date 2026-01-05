Procuraduría cita mesa técnica ante “riesgos” de proyecto del Gobierno sobre inversión en pensiones

La Procuraduría General de la Nación anunció la citación a una mesa técnica con el fin de analizar los detalles del proyecto de decreto del Gobierno que modificaría las reglas de inversión en pensiones.

Dicha reunión continúa una primera mesa en la que se analizaron los fundamentos jurídicos y económicos del proyecto de decreto. La segunda mesa convocada se llevará a cabo el próximo 20 de enero.

Allí estarán tanto entidades del gobierno, como reguladores, así como actores privados del sistema, centros de estudio y también expertos técnicos.

“La actuación del Ministerio Público se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervención ni sustitución de competencias de las autoridades regulatorias” se lee.

Según lo expresado por el ente de control, se debe profundizar “en el análisis del proyecto normativo, teniendo en cuenta los riesgos del mercado y reinversión”.