“Son narcos”: Benedetti señaló a presidentes de Cortes y del Congreso por silencio ante una invasión

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó pullas contra los presidentes del Congreso de la República y de las altas cortes, a quienes señaló de incumplir su deber constitucional de defender la independencia nacional y de avalar la narrativa de que Colombia es un Estado fallido.

“Colombia no es un Estado fallido”, afirmó Benedetti, al recordar que los presidentes de las Cortes y del Congreso también son miembros del Estado y tienen la obligación constitucional de proteger la soberanía del país.

Según Benedetti, el silencio de estos funcionarios frente a una amenaza de invasión militar no solo demuestra “cobardía” y “oposición al Gobierno”, sino que implica una aceptación explícita de esa narrativa. “Aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos”, aseguró.

Benedetti sostuvo que esa actitud va en contra de las razones de Estado y de la patria, y que al desconocer la legitimidad institucional se debilita a Colombia ante la comunidad internacional. También rechazó que se describa al país como una nación inviable. “Se describió a una Colombia enferma, ustedes me dirán si son de Marte”, dijo.

Finalmente, subrayó que incluso candidatos presidenciales de la oposición han reconocido que Colombia no es un Estado fallido y que existen garantías para competir por el apoyo popular, por lo que calificó de irresponsable y peligrosa cualquier narrativa que ponga en duda la legitimidad del Estado colombiano.