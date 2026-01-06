Bruselas reclama a Israel que permita la ayuda humanitaria en Gaza tras el veto a ONG

La Comisión Europea (CE) reclamó este martes a Israel que permita a las ONG internacionales prestar ayuda humanitaria a los civiles necesitados en la Franja de Gaza, después del veto israelí a 37 organizaciones, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir del enclave antes del 1 de marzo.

“Hacemos un llamamiento a Israel para que permita a las ONG internacionales operar y prestar ayuda vital a los civiles necesitados en Palestina. Sin estas ONG internacionales, no se puede prestar ayuda humanitaria en la escala necesaria para evitar más pérdidas de vidas en Gaza”, expresaron en un comunicado conjunto la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y las comisarias Hadja Lahbib y Dubravka Šuica.

El Ejecutivo comunitario aseguró que las actividades de las ONG en territorio palestino deben llevarse a cabo de forma “sostenida y predecible” para brindar ayuda humanitaria “con rapidez, seguridad y a la escala requerida”, y recordó que la entrada de recursos básicos para la población palestina “depende del acceso”, que actualmente controla Tel Aviv.

La CE aseveró que, según el derecho internacional humanitario, “todas las partes en un conflicto” deben facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria, y subrayó que esos servicios básicos deben asegurarse especialmente ahora, cuando “la situación humanitaria en Gaza sigue empeorando”.

“Con la llegada del invierno, los palestinos se ven expuestos a fuertes lluvias y temperaturas cada vez más bajas, sin un refugio seguro. Los niños permanecen sin escolarizar. Las instalaciones médicas apenas funcionan, con personal y equipo mínimos”, denunciaron.

