Cemento País sigue posicionándose e impulsando el crecimiento de la región Caribe

Colombia

La región Caribe es una de las zonas de mayor crecimiento en Colombia y el sector de la construcción es clave para este desarrollo, por lo que las ferreterías y constructoras buscan socios que les ayuden a alcanzar sus objetivos.

De esta manera, Cemento País continúa consolidándose como un socio ideal, ya que ofrece productos de alta calidad y un servicio excepcional a través de sus canales “ferretero y constructor”, lo que les permite contar con un aliado estratégico para lograr objetivos enfocados en el desarrollo local.

Al respecto, se pronunció Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País: “Estamos enfocados en fortalecer nuestra relación con las ferreterías y constructoras de la región. (…) Nuestro canal ferretero es fundamental para nosotros, ya que nos permite llegar directamente a los puntos de venta y ofrecer un servicio personalizado. Al mismo tiempo, nuestro canal constructor nos permite trabajar de la mano con las empresas líderes del sector, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes”, indicó.

En ese sentido, Cemento País le sigue apostando por una atención personalizada y un equipo de expertos, para continuar siendo el socio perfecto para impulsar el crecimiento de la región caribeña.