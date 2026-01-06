Central Unitaria de Trabajadores se une a la marcha en rechazo a declaraciones de Trump

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, anunció que acompañarán las movilizaciones programadas para este miércoles 7 de enero, convocadas por el Gobierno, en rechazo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro.

“La Central Unitaria de Trabajadores se hace partícipe de la convocatoria que en este momento hace el presidente de la República, Gustavo Petro, para que el pueblo colombiano, absolutamente todo, el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 4 de la tarde en todas las plazas públicas, hagamos presencia para defender la soberanía y la democracia en Colombia frente a los anuncios de invasión militar en Colombia y contra las agresiones que ha hecho al presidente Gustavo Petro”, señaló Fabio Arias, presidente del sindicato.

A esta movilización también asistirán los Ministros y otros altos funcionarios del Gobierno.

La convocatoria, recordemos, se da tras las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien manifestó que “(Petro) está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero”.

Luego afirmó que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles” y no descartó hacer en Colombia una operación como la de Venezuela.

