Fiscalía ya fue notificada de la captura de Zulma Guzmán en Reino Unido

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue informada de la captura de Zulma Guzmán Castro, investigada por el presunto envenenamiento de varias menores de edad en Bogotá.

Según el ente acusador, el procedimiento fue realizado por la National Crime Agency, luego de que la mujer fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido.

“Guzmán Castro, presuntamente responsable de la muerte de dos menores de edad y las lesiones causadas a otras dos personas, mediante intoxicación con talio, será presentada en audiencia ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra, señaló la Fiscalía.

Además, aseguró que las autoridades colombianas han cumplido todos los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición.

“El Reino Unido confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico”, concluyó.

Anteriormente, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que, de acuerdo con la comunicación allegada por la OCN Interpol Colombia, se confirmó el arresto de Guzmán este 6 de enero en Reino Unido, luego de que la Interpol emitiera circular roja en su contra.

La información también detalla que Guzmán asistirá a audiencia inicial de extradición.

Juez notificó mediante edicto a Zulma Guzmán de investigación en su contra

El edicto emplazatorio se publicó por solicitud de la Fiscalía, que busca comunicarle a Guzmán Castro la investigación que se adelanta por el presunto envenenamiento de las frambuesas.

El Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá publicó un edicto emplazatorio mediante el cual notificó a Zulma Guzmán Castro sobre la investigación que se adelanta en su contra por el presunto caso de envenenamiento con el metal conocido como talio, por el que murieron dos menores de edad y otras personas resultaron con graves lesiones.

La Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud mediante una audiencia realizada el pasado 16 de diciembre, justamente un día antes de que Guzmán Castro fuera capturada en el río Támesis, en Londres.

Precisamente, la fiscal 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, Elsa Cristina Reyes Hernández, hizo esa solicitud para notificar, mediante orden judicial, a la mujer que al parecer estaría relacionada con el envenenamiento de las frambuesas que causaron la muerte de dos adolescentes.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a W Radio que la Fiscalía aún no ha definido si adelantará los trámites para imputarla en contumacia, teniendo en cuenta que su estado de salud es delicado, según informaron las autoridades del Reino Unido.

También explicaron que Guzmán Castro no solo sería imputada por homicidio agravado, sino también por otros delitos como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, tentativa de lesiones personales, entre otros.

De otro lado, aclararon que en este caso no sería imputada como persona ausente, pues ya se conoce su paradero y el camino judicial sería la contumacia.