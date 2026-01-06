Imputan cargos al dueño del vehículo que arrolló a dos motociclistas en la avenida Mutis, en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta participación en el accidente de tránsito ocurrido en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en el que murieron dos personas el pasado viernes 31 de octubre de 2025.

Según la investigación de la Fiscalía, Delgado Comba, al parecer, entregó su vehículo a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez y, por esto, “perdió el control del automotor, invadiendo el carril contrario de la vía y arrollando a dos motociclistas que fallecieron en el lugar”.

También se conoció que, tanto el procesado como el hombre que condujo el vehículo y que habría provocado el accidente, estuvieron durante aproximadamente dos horas consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento.

“El material probatorio da cuenta de que Delgado Comba permaneció en el asiento trasero del automotor y, presuntamente, omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente”, informó la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión impropia. Sin embargo, Edwin Leonardo Delgado Comba no aceptó el cargo imputado y continuará vinculado al proceso en libertad.

