Estas son las identidades de las dos personas que fallecieron en accidente del occidente de Bogotá

Este viernes, 31 de octubre, en la localidad de Engativá en la avenida Mutis, en la calle 63 con carrera 98, en el occidente de Bogotá, el conductor de un Volkswagen color blanco perdió el control del vehículo y embistió a dos motociclistas que perdieron la vida en el lugar.

W Radio pudo establecer que los motociclistas que fallecieron en este accidente son: Viviana Marcela Suárez y Carlos Cavadia.

Viviana era ingeniera y especialista en Seguridad Social Integral de la Universidad Agustiniana. Por su parte, Cavadia era ingeniero oriundo de Montería y quien al parecer era pareja de Viviana.

Cabe recordar que el hombre que causó el accidente y que conducía el vehículo Volkswagen Jetta se dio a la fuga.

“Debemos resaltar que el conductor del vehículo particular se da a la fuga y estamos adelantando todas las labores investigativas para poder dar con su ubicación y ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación”, confirmó el coronel, John Silva, Jefe Seccional Tránsito y Transporte Bogotá.

