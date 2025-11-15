Galán ordena a Movilidad crear plan de emergencia para evitar trancones cuando haya accidentes

Bogotá

En las últimas horas, se presentó un enorme trancón en la Avenida El Dorado por cuenta de un accidente de tránsito que bloqueó la única vía de acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado por más de cuatro horas.

Ante el panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que la Alcaldía falló, y aunque no pueden evitar los accidentes, sí pueden mejorar la atención de los mismos de manera más eficiente. Por eso, dio órdenes a la Secretaría de Movilidad.

Lea más: ¿Qué pasó con la atención del accidente en la Av. El Dorado? Denuncian más de 4 horas de trancón

“Le he dado la instrucción a la Secretaría de Movilidad de crear un plan de emergencia para que estos casos no nos cojan sin estar preparados y alerta”, confirmó Galán.

Le puede interesar Trancón monumental en la Av. Dorado por camión volcado

Y agregó: “Este plan debe especificar las acciones que se deben llevar a cabo y quiénes son los responsables de implementarlas, tanto en la calle como en los centros de gestión, cuando ocurren afectaciones en puntos críticos de la ciudad”.

Además, según el mandatario, deberán marcarse unas estrategias de comunicación que le permitan a “la ciudadanía estar informada en tiempo real sobre los desvíos disponibles y el desarrollo de la situación en los puntos críticos”.

Finalmente, el mandatario de la capital aseguró que, para sorpresa de muchos, Bogotá no tenía un plan de atención.

“Tenemos que adelantarnos y ese es el objetivo de este plan de emergencia que hoy increíblemente no existe. No podemos fallar más, esa es la indicación que le da la Secretaría de Movilidad. Ayer fallamos en atender ese siniestro a tiempo, no podemos seguir fallando”, concluyó.