Trancón monumental en la Av. Dorado por camión volcado

Este jueves cientos de personas se encontraron con un monumental trancón en la Avenida Dorado en ambos sentidos por cuenta de un camión que se volcó a la altura de la carrera 93 bloqueando totalmente el paso en sentido oriente- occidente.

#NoticiaW #Bogotá | A esta hora continúan las labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado con carrera 93, sentido occidente - oriente pic.twitter.com/2GywQhPJIM — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 14, 2025

Los más afectados fueron los viajeros, ya que la vía para poder ingresar y salir del Aeropuerto Internacional El Dorado se bloqueó por completo durante más de tres horas.

#NoticiaW | Paralizada la movilidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, por el accidente vehicular en la calle 26 con carrera 93 en sentido oriente - occidente. pic.twitter.com/cyqMdI3YpG — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 14, 2025

Las personas con vuelos decidieron bajarse de los vehículos y caminar hasta la terminal aérea. De igual forma, decenas de carros apagaron sus motores para esperar en medio del eterno trancón.

Ante los hechos, el servicio de TransMilenio alimentador y troncal se vio afectado. Por eso, cerca de 13 rutas del TransMiZonal sufrieron retrasos.

