Trancón monumental en la Av. Dorado por camión volcado
Más de tres horas duró el siniestro vial que colapsó el occidente de Bogotá.
Bogotá
Este jueves cientos de personas se encontraron con un monumental trancón en la Avenida Dorado en ambos sentidos por cuenta de un camión que se volcó a la altura de la carrera 93 bloqueando totalmente el paso en sentido oriente- occidente.
Los más afectados fueron los viajeros, ya que la vía para poder ingresar y salir del Aeropuerto Internacional El Dorado se bloqueó por completo durante más de tres horas.
Le puede interesar
Las personas con vuelos decidieron bajarse de los vehículos y caminar hasta la terminal aérea. De igual forma, decenas de carros apagaron sus motores para esperar en medio del eterno trancón.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Ante los hechos, el servicio de TransMilenio alimentador y troncal se vio afectado. Por eso, cerca de 13 rutas del TransMiZonal sufrieron retrasos.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles