Dos estaciones TransMilenio serán cerradas por obras del metro de Bogotá: rutas alternas

Bogotá

Las obras de construcción del metro de Bogotá siguen avanzando y, debido a una serie de trabajos programados, la empresa TransMilenio ha informado que es necesario suspender temporalmente la operación en algunas estaciones ubicadas al suroccidente de la ciudad..

Cabe recordar que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, la Línea 1 del metro alcanzó un avance general del 67,17% al cierre de octubre de 2025. Esto significa que ya se han completado más de dos tercios del proyecto.

De este modo, las obras realizadas en la localidad de Kennedy han llevado a TransMilenio a implementar medidas especiales para la circulación de diferentes rutas con el fin de evitar malestares y retrasos a sus usuarios.

¿Qué estaciones de TransMilenio suspenderán sus servicios?

TransMilenio ha informado que las estaciones que suspenderán sus servicios de forma temporal por las obras del metro de Bogotá son dos: Portal Américas y Biblioteca Tintal.

La interrupción del servicio de estas dos estaciones se dará entre las 10:00 de la noche del sábado 15 de noviembre hasta las 5:00 de la mañana del lunes festivo 17 de noviembre.

¿Qué opciones hay para los usuarios de estos paraderos de TransMilenio?

TransMilenio ha informado que los servicios tendrán el final e inicio de sus rutas en la estación Banderas.

El subgerente de Operaciones de TransMilenio S.A, Jaime Monroy, explicó lo siguiente: “Los servicios alimentadores que tradicionalmente operan desde el Portal de Las Américas operarán en la estación Banderas y los servicios de TransMizonal operarán en los paraderos del entorno del portal”.

De este modo, la ruta F23 concluirá su trayecto en la estación Banderas y los servicios 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno.

Entre tanto, los trayectos E32, A60 y RF 5 Calle 22 partirán desde Transversal 86.

¿Cambian las rutas del SITP con esta suspensión?

TransMilenio también informó que habrá cambios en el recorrido de algunos servicios zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) que pasen por esta zona de la ciudad.

Se trata de los buses de las rutas DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157, los cuales tendrán algunos desvíos.

Sus paradas serán en puntos cercanos al Portal Américas.

📢 #TransMiTeInforma 🔔

🚧 Desde el sábado 15 y hasta el lunes 17 de noviembre a las 10:00 p. m., estará cerrado el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal, mientras se adelantan las obras de construcción de la Línea 1 del @MetroBogota 🏗🚊

⚠️ Recuerda planear tus… pic.twitter.com/pmbB86qYLF — TransMilenio (@TransMilenio) November 5, 2025

¿En qué van las obras del metro de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá ha estado informando sobre los avances en las obras del metro de Bogotá. Hasta la fecha, estos son algunos de los hitos alcanzados:

Ya están en Bogotá 3 de los 30 trenes que conformarán la flota del sistema, los cuales llegaron desde China.

Se han construido 8,5 kilómetros de viaducto de los 23,9 kilómetros proyectados, con una altura promedio de 14 metros. Para su montaje se utilizan ocho vigas lanzadoras que están en operación.

Las estructuras de las 16 estaciones ya son visibles en diferentes sectores de la ciudad, como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas. Diez estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio.

En el Patio Taller de Bosa se adelantan trabajos en los edificios y talleres de mantenimiento, subestaciones eléctricas y plantas de tratamiento de aguas residuales. El parqueadero de 25.000 metros cuadrados destinado a albergar los 30 trenes ya está listo.

Ya está en funcionamiento el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas.

Escuche W Radio en vivo: