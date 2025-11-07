¿Cómo cambian las rutas de TransMilenio tras cierre del Portal Américas y estación Biblioteca Tintal?

Bogotá

Para continuar con los avances de las obras del metro, habrá un cierre temporal en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy, a partir del 15 de noviembre hasta el lunes festivo, 17 de noviembre.

Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.

¿Cómo funcionarán las rutas tras el cierre de Portal Américas y estación Biblioteca Tintal?

Conozca las novedades en rutas y estaciones que también se verán inhabilitadas o reajustadas, tome nota a los cambios:

La ruta F23 operará hasta la estación Banderas.

Las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86, donde realizarán retorno.

Las rutas E32, A60 y RF 5 Calle 22 funcionarán desde Transversal 86. No operarán en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal.

La ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad, traslada su operación al Portal Sur.

¿Cómo cambiarán las rutas del SITP? Se ajustarán para dar cobertura

Habrá alternativas de movilidad en SITP en los paraderos ubicados en sitios estratégicos de la localidad que conectan el sector del Portal Américas.

Los siguientes servicios zonales tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas:

DG208.

CG137.

CG147.

GA535.

GA518.

927.

787A.

GK527.

GA532.

GH530.

GC509.

GL508.

CG157.

Recuerde que puede verificar los puntos de parada, horarios y días de operación de las diferentes rutas en la página web de TrasmMilenio y también en la aplicación TransMiApp.

Paso a paso para recargar tarjeta TuLlave desde el celular

Ingrese al link haciendo CLIC AQUÍ . Debe diligenciar el formato y validar la información en la página. Por último, podrá activar su recarga en los dispositivos de los torniquetes ubicados en estaciones, portales y buses.

Para tener en cuenta:

La recarga mínima es de $10.000 y la máxima es de $200.000.

y la máxima es de La recarga estará activa después de 30 minutos (promedio) de realizar la transacción.

¿Cómo recargar la tarjeta TuLlave desde Nequi?

A partir de la alianza entre estas dos entidades, se habilitó otra opción para recargar su tarjeta de transporte público desde el celular. Para esto es necesario contar con saldo en la billetera digital, tener su tarjeta TuLlave personalizada y seguir los siguientes pasos:

Acceda a la aplicación Nequi. En la sección de sugeridos busque el logo de TuLlave con el título “Maas TuLlave”, si no logra encontrarlo, busque en el apartado de servicios y seleccione la opción de viajes y transporte en donde podrá hallar el icono. Posteriormente, encontrará dos campos que debe diligenciar, por un lado, el número de su tarjeta personalizada TuLlave, este lo encontrará en su tarjeta física, por otro lado, debe proporcionar el monto a recargar. Recuerde que el monto mínimo de recarga es $9.000 y esta transacción tiene un costo de $200. Por último, deberá confirmar los datos de la tarjeta, el valor recargado y su correo electrónico, en donde recibirá una factura por la compra de saldo.

