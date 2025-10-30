El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“TransMilenio me cambió la vida”: Martha Pinzón, una conductora que encontró su pasión al volante

Desde hace más de 15 años, Martha Pinzón lleva trabajando en las calles de Bogotá como conductora de buses biarticulados de TransMilenio. Ella nació en una familia de conductores y desde niña soñó con tomar el mismo camino.

Pinzón aprendió a manejar buses y empezó con su viaje en el 2004 trabajando en buses colectivos, de los cuales comentó las extenuantes jornadas que se derivaban de ellos. A día de hoy ya maneja buses biarticulados de TransMilenio y dijo que todos los días inicia jornada con la misma emoción de siempre: “Amar lo que hago y poner cada día en manos de Dios”.

Ahora con mejores jornadas laborales, que pueden variar llegando a iniciar incluso a las 2 o 3 de la mañana, Pinzón aprendió a equilibrar la exigencia del trabajo con la tranquilidad que le da hacer lo que le apasiona. También reconoció que la conducción requiere una buena concentración, paciencia y temple, sobre todo al ser un oficio donde se transportan miles de personas a diario

Aunque admitió que no todo es fácil, sobre todo cosas como trancones o la falta de cultura ciudadana, ella piensa que TransMilenio le permitió tener una vida estable y organizada.

Escuche la entrevista aquí:

