“TransMilenio me cambió la vida”: Martha Pinzón, una conductora que encontró su pasión al volante
Martha Yaneth Pinzón, conductora de TransMilenio con más de 15 años de experiencia, pasó por los micrófonos de Mujeres W desde Agora para hablar de su trabajo, su día a día y su pasión por la conducción.
40:00
Martha Yaneth Pinzón. Foto: W Radio.
Desde hace más de 15 años, Martha Pinzón lleva trabajando en las calles de Bogotá como conductora de buses biarticulados de TransMilenio. Ella nació en una familia de conductores y desde niña soñó con tomar el mismo camino.
Pinzón aprendió a manejar buses y empezó con su viaje en el 2004 trabajando en buses colectivos, de los cuales comentó las extenuantes jornadas que se derivaban de ellos. A día de hoy ya maneja buses biarticulados de TransMilenio y dijo que todos los días inicia jornada con la misma emoción de siempre: “Amar lo que hago y poner cada día en manos de Dios”.
Ahora con mejores jornadas laborales, que pueden variar llegando a iniciar incluso a las 2 o 3 de la mañana, Pinzón aprendió a equilibrar la exigencia del trabajo con la tranquilidad que le da hacer lo que le apasiona. También reconoció que la conducción requiere una buena concentración, paciencia y temple, sobre todo al ser un oficio donde se transportan miles de personas a diario
Aunque admitió que no todo es fácil, sobre todo cosas como trancones o la falta de cultura ciudadana, ella piensa que TransMilenio le permitió tener una vida estable y organizada.
Escuche la entrevista aquí:
