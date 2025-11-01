TransMilenio amplía horario de operación este 31 de octubre y el 1 de noviembre

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció por medio de su cuenta de X que la operación del sistema TransMilenio se ampliará en su todas las rutas troncales durante dos días.

“Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre ampliamos el horario de TransMilenio hasta las 12:00 de la media noche en todas las rutas troncales”, dijo el mandatario.

La medida se toma justo para facilitar la movilidad de los ciudadanos durante este puente festivo, donde hay más de 30 eventos en la ciudad y además es la celebración de Halloween.

También, la operación se amplía en medio de la restricción de movilidad a los motociclistas en la ciudad, la cual va hasta el lunes, 3 de noviembre.

Restricción de movilidad de motos

Habrá restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante , desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m . del lunes 3 de noviembre de 2025 .

Habrá restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad deCali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26, calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario, Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

