No más animales abandonados en TransMilenio: firman convenio para atender y sancionar casos

Los casos de abandono y maltrato animal cada vez son más frecuentes en TransMilenio. Por eso, la entidad y el Instituto de Protección y Bienestar Animal firmaron un convenio que permite sumar esfuerzos para prevenir y atender los casos de maltrato animal en el Sistema.

Así las cosas, se desarrollarán campañas de cultura ciudadana, capacitación en primeros auxilios veterinarios para el personal operativo, acompañamiento jurídico en casos de maltrato y la articulación de acciones con entidades competentes para garantizar la atención integral a los animales.

“Esta articulación permitirá atender de manera oportuna y efectiva a los animales abandonados en el Sistema. Este año, gracias a la acción del equipo en vía, 4 animales fueron entregados a fundaciones, 18 regresaron con sus tenedores y 24 fueron dados en adopción. Con la puesta en marcha de este convenio esperamos que los animales reciban una atención adecuada y que logremos trabajar en materia de cultura ciudadana para la tenencia y transporte responsable de animales”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Además, se creará un nuevo equipo llamado “Bloque de Atención Y Rescate” que estará dedicado a la recuperación de aquellos animales utilizados con fines de explotación dentro del Sistema. También, se dispondrá de herramientas como lectores de microchips para la identificación de mascotas, recorridos semanales en estaciones y portales, así como la socialización de la ruta de atención para animales atropellados.

“Desde el IDPYBA dispondremos de nuestro personal que acceda a las estaciones y portales del Sistema, con el fin de realizar visitas en las zonas donde se reporten casos de animales en riesgo. Además, trabajaremos en el sistema para que cada conductor sea garante de protección animal en su trabajo”, agregó Antonio Hernández, director del IDPYBA.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá?