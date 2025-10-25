Indignación por caso de maltrato animal en Caldas: un perro es hallado muerto colgando de un puente

Manizales

En redes sociales se difundió un video y fotos en el que un hombre amarra al cuello de un canino una cuerda, la ata a un puente y deja colgar al animal de la estructura provocándole la muerte. Todo esto a raíz de que el perro se comió una gallina perteneciente al hombre.

El suceso despertó el rechazo de los usuarios de internet y de las fundaciones animalistas, por lo que las autoridades iniciarán las investigaciones para dar con el responsable de lo ocurrido.

Juan Pablo Gallo Osorio, personero de Manizales, rechazó dicho acto ocurrido en la vereda Zagales, en la capital del departamento de Caldas.

“Estos hechos de crueldad nos recuerdan que aún tenemos que hacer mucho como sociedad, no se trata solo de un animal, sino de la capacidad de convivir con compasión y del respeto por la vida. Al respecto, he solicitado activar las investigaciones correspondientes y articular el trabajo con las autoridades competentes, entre ellas, la policía ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y la fiscalía con el propósito de hallar al responsable y que este hecho no quede impune”.

El personero recuerda que matar a un animal es un delito y pide que la justicia se aplique con todo el rigor. Además, invita a la comunidad a no guardar silencio, solicita informar a las autoridades y a la personería sobre este caso para que haya justicia. “Desde la Personería de Manizales acompañamos a las autoridades hasta que se dé con el responsable y seguiremos trabajando para que hechos tan dolorosos no se repitan”.

Pronunciamiento de la alcaldía

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, indican que aún no hay una denuncia formal, a pesar de ello, iniciaron el proceso jurídico y la investigación del hecho consiguiendo los datos del presunto responsable y, de inmediato, realizaron un operativo para retirar los demás animales que tiene en custodia.

“Estos animales están bajo el cuidado de la Unidad de protección animal y estamos preparando el informe para enviar a la fiscalía e interponer una denuncia formal contra esta persona y esperamos que el ente judicial actúe por este tipo de actos crueles contra los animales”, señala Jessica Quiroz, jefe de la cartera municipal.

¿Cuántos casos han ocurrido recientemente?

Cabe recordar que este es el cuarto caso de maltrato animal que se presenta en este segundo semestre en el departamento. El primero fue en Anserma, cuando el propietario de un perro golpeó a su canino; el segundo sucedió en La Dorada, allí, un hombre le quitó la vida a un canino con un bate de madera. En Samaná, un hombre en estado embriaguez realizó varios disparos y uno de los proyectiles hirió a un perro y ahora este nuevo hecho que se registra.