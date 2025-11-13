Bogotá

Listo borrador de decreto que pone sobre la mesa las reglas de juego para eventos masivos en Bogotá

Por ahora el borrador de decreto entrará a etapa de comentarios por los interesados.

La Secretaria de Gobierno de Bogotá ya tiene el borrador de decreto que modifica los tiempos del SUGA (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Publico) para evitar que situaciones de incertidumbre como las que ocurrieron en los últimos conciertos, ocurran de nuevo en la capital.

En el documento de más de 100 páginas queda claro que, tal y como lo pidió el alcalde Carlos Fernando Galán, se amplió el plazo para la radicación de documentos por parte de los organizadores de los grandes eventos.

Así las cosas, la radicación para espectáculos de artes escénicas, la radicación se debe hacer mínimo con 15 días de anticipación o se pueden hacer en un plazo mayor. Así las cosas, la aprobación del evento debe ser en el día 10 u 11.

Así mismo, para las actividades de aglomeración el plazo se extendió para 19 días y la aprobación será en el día 14 y 15.

Si se debe hacer alguna modificación de los eventos debe realizarse con 45 días y el Distrito se deberá pronunciar 48 horas después de la radicación de los documentos.

