Capturan a ‘Los Topos’ de TransMilenio dedicados a robar cableado en la Calle 45

Bogotá

Uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio lograron la captura en flagrancia de tres hombres por robar en la estación de la Calle 45.

Los hechos se presentaron en la localidad de Chapinero, cuando la central de radio informó que el personal de seguridad había escuchado ruidos extraños durante las horas de la noche y, al parecer, se estaba cometiendo un robo debajo de la estacion.

De manera inmediata, la patrulla realizó la verificación, quienes efectuaron el corte y levantamiento de las placas, evidenciando una gran cantidad de cable cortado y diferentes herramientas.

Le puede interesar: No más animales abandonados en TransMilenio: firman convenio para atender y sancionar casos

En ese momento, uniformados encontraron a tres hombres que intentaron esconderse entre los escombros con bolsas y otros elementos, por lo que fueron evacuados y capturados en flagrancia. Además, se logró la recuperación de 100 metros de cable encauchetado de cobre, avaluado en 20 millones de pesos.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

En lo corrido del año 2025, se han capturado 829 personas por diferentes delitos, 18 de ellas por hurto de fibra óptica, además de la recuperación de 420 metros de cable.