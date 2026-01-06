Mbappé es baja con el Real Madrid y no viajará a Arabia para la Supercopa de España

Kylian Mbappé durante un encuentro ante el Atlético de Madrid en febrero de 2025. FOTO: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images / Soccrates Images

Kylian Mbappé se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid, llevado a cabo este martes 6 de enero en la ciudad deportiva de Valdebebas, y no formará parte de la expedición a Yeda para la disputa de la Supercopa de España, al no estar recuperado del esguince de rodilla con el que despidió 2025.

Las sensaciones de Mbappé no han mejorado en las últimas horas y, pese a que el lunes inició una fase de trabajo en el gimnasio como primera prueba, el delantero francés no pudo ejercitarse en la mañana del martes con el grupo y causa baja para una Supercopa en la que el Real Madrid debuta el jueves, en la segunda semifinal, ante el Atlético de Madrid.

Junto a Mbappé son baja en la Supercopa de España los defensas Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Será el segundo derbi madrileño que Kylian no podrá disputar por lesión, después de ausentarse del primero tras su llegada al club blanco, en septiembre de 2024 en el estadio Metropolitano.

La primera semifinal de la Supercopa la disputan este miércoles el FC Barcelona, vigente campeón, y el Athletic Club.

Estos son los convocados del Real Madrid para la Supercopa de España 2025-26:

📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

