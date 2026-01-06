“Nos sentimos contentos hasta cierto punto”: líder venezolano en Montería tras captura de Maduro

Montería

El vicepresidente de la Asociación de Venezolanos, Refugiados, Apátridas y Migrantes en Córdoba (Asovencor), Edgar Castillo, dijo a La W que hoy tienen sentimientos encontrados, luego de conocerse la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Según el líder venezolano, quienes salieron del país esperan que se pueda dar una “transición ordenada” y que el territorio vuelva a ser “próspero”. Sin embargo, advierte sobre varias situaciones que “nos tienen contentos hasta cierto punto”.

“Gracias a esa intervención podemos decir que Venezuela pasa a un gobierno de transición para que el país pueda empezar a funcionar de manera positiva. Estamos de acuerdo con la captura de Nicolás Maduro, fue todo un éxito, pero no estamos a favor de la violencia; somos personas de paz, no apoyamos nada que atente contra la vida (…) Esto se pudo haber evitado porque al señor Nicolás se le dio la oportunidad de negociar su salida de manera pacífica y no aceptó”, expresó.

“El poder real todavía lo tiene el ‘chavismo’, porque ellos están armados. La oposición tiene el tema civil, pero el ‘chavismo’ tiene todo a su disposición en el momento; las transiciones son un poco duras y se negocia con quien pueda apagar o prender el incendio, no con quien tenga la razón. Esto debe ir por partes y Estados Unidos necesita de tres cosas que tiene Delcy Rodríguez: una sería la continuidad administrativa, el canal directo con el poder y la capacidad de ordenar, firmar…”, agregó.

Finalmente, dijo que “María Corina Machado en el momento no, porque no controla las armas, ni el territorio, no puede garantizar que el día de mañana, por ejemplo, no haya violencia (…) Para el ‘chavismo’ duro ella es una amenaza existencial, entonces, utilizar esa carta bajo la manga que se tiene respecto a ella es como bloquear esa negociación inmediata que pueda existir. No es viable meterla de lleno, debemos ser conscientes de esta situación, todo es punto por punto”.

Asimismo, indicó que no descartan más jornadas de protesta pacífica para apoyar a quienes se mantienen en el país venezolano en medio de incertidumbre, como las realizadas los días 3 y 4 de enero en varias partes del territorio colombiano.