Parque Tayrona ajusta tarifas y redefine el costo de acceso para este 2026

El Parque Nacional Natural Tayrona comenzó el 2026 con un nuevo esquema tarifario para su ingreso. La medida quedó oficializada mediante la Resolución No. 551 del 19 de diciembre, expedida por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y entró en plena vigencia desde el pasado 1 de enero.

En temporada baja, los colombianos menores de 25 años deberán pagar $27.500 por el ingreso. Para los extranjeros residentes en Colombia o miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el valor para este mismo rango de edad es de $36.500, mientras que en temporada alta las tarifas oscilan entre $30.500 y $43.000.

Los extranjeros no residentes en Colombia y pertenecientes a la CAN deberán cancelar $81.000 en temporada baja y $96.500 en temporada alta.

Para los nacidos en Santa Marta y menores de 25 años pagarán $13.500 en temporada baja y $30.500 en temporada alta. Los mayores de 25 años oriundos de la capital del Magdalena asumirán un costo de $18.000 en temporada baja y $43.000 en temporada alta.