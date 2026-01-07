Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda a un debate abierto de cara a las elecciones del 2026
De la Espriella aseguró que él garantizaría que sea un debate de fondo sobre “democracia, institucionalidad y seguridad nacional”.
El precandidato Abelardo de la Espriella retó al también precandidato Iván Cepeda, del Pacto Amplio, a un debate público y abierto, en el que responda por sus posiciones.
Según dijo, Cepeda “está escondido”, por lo que lo convocó a un debate en el que que “le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, el ELN y la narcodictadura de Venezuela”, dijo.
De otro lado, aseguró que él garantizaría que sea un debate de fondo sobre “democracia, institucionalidad y seguridad nacional”. Y agregó que “los colombianos tienen derecho a conocer con claridad qué proyecto representa cada candidato y cuáles son sus alianzas políticas e ideológicas”.
“Los dos candidatos que hoy punteamos en las encuestas somos Cepeda y yo. Es fundamental que el país sepa quién está del lado de la democracia y quién pretende repetir y profundizar el experimento que hoy tiene a Colombia sumida en la crisis”, señaló.
- Le puede interesar: Petrismo lanza coalición “Pacto Amplio”: van a consulta Cepeda, Roy y Romero
Incluso, le propuso que “designe a alguien de su campaña y yo designo a alguien de la mía. El precandidato cerró su intervención reiterando que su único adversario político es el proyecto que hoy gobierna el país y quienes buscan continuarlo.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles