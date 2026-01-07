Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda a un debate abierto de cara a las elecciones del 2026. Fotos: suministradas.

El precandidato Abelardo de la Espriella retó al también precandidato Iván Cepeda, del Pacto Amplio, a un debate público y abierto, en el que responda por sus posiciones.

Puede leer: Iván Cepeda denunció supuesta campaña sucia en su contra desde organismos del Estado

Según dijo, Cepeda “está escondido”, por lo que lo convocó a un debate en el que que “le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, el ELN y la narcodictadura de Venezuela”, dijo.

De otro lado, aseguró que él garantizaría que sea un debate de fondo sobre “democracia, institucionalidad y seguridad nacional”. Y agregó que “los colombianos tienen derecho a conocer con claridad qué proyecto representa cada candidato y cuáles son sus alianzas políticas e ideológicas”.

“Los dos candidatos que hoy punteamos en las encuestas somos Cepeda y yo. Es fundamental que el país sepa quién está del lado de la democracia y quién pretende repetir y profundizar el experimento que hoy tiene a Colombia sumida en la crisis”, señaló.

Incluso, le propuso que “designe a alguien de su campaña y yo designo a alguien de la mía. El precandidato cerró su intervención reiterando que su único adversario político es el proyecto que hoy gobierna el país y quienes buscan continuarlo.

#NoticiaW | El precandidato Abelardo de la Espriella retó al también precandidato Iván Cepeda a un debate público y abierto con él, en el que responda por sus posiciones: “Cepeda está escondido, aprovecho para convocarlo a un debate, para que le cuente de frente al país y al… pic.twitter.com/BEFQFjk4xO — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 7, 2026

Escuche W Radio en vivo: