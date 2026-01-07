ANLA otorga licencia ambiental para la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

Vía de la Autopista Norte y al lado el logo de la ANLA (Fotos vía Getty Images y ANLA)

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, entre las calles 191 y 245, luego de adelantar un proceso de evaluación “técnico, autónomo y ajustado a la normatividad ambiental vigente”.

De acuerdo con la entidad, la decisión permite que la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. inicie las obras, tras verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos en el licenciamiento ambiental. La ANLA explicó que el acto administrativo se adoptó “en ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental del orden nacional, garantizando los debidos procesos, los tiempos establecidos y el respeto por el marco legal”.

Uno de los ejes centrales del trámite fue la participación ciudadana. Según la autoridad ambiental, se desarrollaron espacios de diálogo, como la Audiencia Pública Ambiental, en la que “participaron más de 2.000 personas, entre organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y comunidades aledañas”, quienes presentaron inquietudes, observaciones y propuestas frente al proyecto.

La licencia ambiental incluye obligaciones específicas para la protección de los humedales Torca–Guaymaral, reconocidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar. La ANLA recordó que esta declaratoria, adoptada en 2018, “compromete al Estado colombiano con la conservación de estos ecosistemas, conforme a los principios y obligaciones del instrumento multilateral”.

Finalmente, la entidad reiteró que su actuación responde a una gestión “técnica, transparente y participativa”, orientada tanto a la protección ambiental como al bienestar de las comunidades. En ese sentido, anunció que continuará ejerciendo labores de seguimiento y control para garantizar “el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales establecidas”.

La ANLA precisó que el acto administrativo se encuentra actualmente “en proceso de notificación al solicitante y a los terceros intervinientes e interesados”, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

