Familia caleña que corrió con avión de cartón en Año Nuevo recibió viaje de Avianca a Santa Marta

Un agüero de Año Nuevo que trascendió, pues no solo fue correr con maletas sino con un avión de cartón, resultó en un viaje real muy pronto. La familia caleña compuesta por 11 miembros que se viralizó luego de hacer ese agüero cumplirá pronto ese sueño pues este martes recibieron tiquetes ida y vuelta a Santa Marta por parte de Avianca.

La aerolínea aseguró que además les entregó dos aviones a escala como recuerdo simbólico de esta historia.

Pero además, Despegar les ofrecerá una experiencia completa en destino, incluyendo hospedaje por cuatro días y tres noches en el Hotel Irotama en Santa Marta, transporte terrestre para los trayectos durante la estadía y actividades turísticas como un City Tour por la ciudad.

Y a la iniciativa se sumó TOTTO, que les dará unas maletas Bazy+ de 10 kg a todos los integrantes de la familia “para que lleven sus sueños y aventuras”.

“Con este tipo de esfuerzos conjuntos, y a lo largo de 106 años, hemos volado para acercar a las personas, crear experiencias memorables y hacer posibles millones de reencuentros. Nos llena de alegría acompañar el sueño de estas familias caleñas y contribuir a un recuerdo que perdurará”, señaló Avianca en un comunicado.

