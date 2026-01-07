Fondo Nacional del Ahorro: ¿Cómo solicitar financiación del 100% para vivienda? Únicos requisitos

Logo del Fondo Nacional del Ahorro e imagen de referencia de vivienda nueva. Fotos: FNA / Getty Images

Para miles de familias colombianas, el inicio de este 2026 representa la oportunidad definitiva de cumplir el sueño de tener casa propia, dejando atrás el pago de arriendo para invertir en un patrimonio sólido.

El Fondo Nacional del Ahorro o FNA se ha consolidado como la entidad líder en este propósito, gracias a sus tasas de interés competitivas y programas diseñados para quienes no cuentan con un capital inicial elevado.

Una de las principales dudas de los ahorradores es si realmente es posible financiar la totalidad del inmueble sin necesidad de pagar una cuota inicial del 30%, una barrera que históricamente ha frenado a los compradores.

Si usted quiere dejar de pagar arriendo este año, a continuación le explicamos cómo acceder a la financiación del 100% con el FNA y cuáles son los únicos requisitos para lograrlo.

¿Cómo es posible financiar el 100% de la vivienda?

Tradicionalmente, los bancos financian hasta el 70% o el 80% del valor de una casa, obligando al comprador a tener ahorrado el excedente.

Sin embargo, para este 2026, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece dos vías principales para alcanzar el 100% de financiación:

Leasing Habitacional: Bajo esta modalidad, el FNA adquiere la vivienda y se la entrega al afiliado mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra.

Bajo esta modalidad, el FNA adquiere la vivienda y se la entrega al afiliado mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra. Generación FNA: Este programa está dirigido exclusivamente a jóvenes entre los 18 y 28 años. Para este 2026, el programa permite financiar hasta el 90% mediante crédito, y en casos donde se complementa con subsidios gubernamentales o el uso de cesantías acumuladas

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la financiación del FNA?

El FNA ha simplificado sus procesos digitales para este año, eliminando trámites innecesarios. Para iniciar su solicitud de financiación total, usted solo necesita cumplir con estos requisitos básicos:

Estar afiliado al FNA: Esto se logra de dos formas: por Cesantías o por Ahorro Voluntario Contractual

Esto se logra de dos formas: por Cesantías o por Ahorro Voluntario Contractual Comportamiento crediticio: Aunque el FNA es más flexible que la banca privada, es indispensable no tener reportes negativos vigentes en centrales de riesgo o, en su defecto, demostrar acuerdos de pago cumplidos.

Aunque el FNA es más flexible que la banca privada, es indispensable no tener reportes negativos vigentes en centrales de riesgo o, en su defecto, demostrar acuerdos de pago cumplidos. Ingresos demostrables: El monto de la cuota mensual no puede superar el 30% o 40% de sus ingresos mensuales. Puede sumar ingresos con su cónyuge, padres o hijos para aumentar la capacidad de endeudamiento.

¿Cuáles son los pasos para solicitar el 100% del financiamiento?

Consulta de cupo: Ingrese al portal “Fondo en Línea” y utilice el simulador para conocer cuánto dinero le pueden prestar según su ahorro.

Ingrese al portal “Fondo en Línea” y utilice el simulador para conocer cuánto dinero le pueden prestar según su ahorro. Pre-aprobado: Solicite el certificado de pre-aprobado digital, el cual tiene una vigencia de un año para que usted pueda buscar la vivienda de su preferencia.

Solicite el certificado de pre-aprobado digital, el cual tiene una vigencia de un año para que usted pueda buscar la vivienda de su preferencia. Radicación de documentos: Cargue en la plataforma su documento de identidad, certificado laboral (o declaración de ingresos si es independiente) y los soportes de la vivienda que desea comprar.

Cargue en la plataforma su documento de identidad, certificado laboral (o declaración de ingresos si es independiente) y los soportes de la vivienda que desea comprar. Avalúo y estudio de títulos: El FNA asignará un evaluador para verificar el estado de la vivienda y asegurar que la inversión sea segura.

El FNA asignará un evaluador para verificar el estado de la vivienda y asegurar que la inversión sea segura. Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo

Escuche W Radio en vivo: