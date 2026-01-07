Juzgado Segundo Penal Municipal ordena arresto y multa contra la gobernadora del Magdalena

Magdalena

A través de su cuenta en X la presidenta de la Asamblea del Magdalena, Angela Cedeño dio a conocer que el Juzgado Segundo Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta sancionó con pena de tres días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales a la gobernadora del Magdalena María Margarita Guerra Zúñiga y a su secretaria de Hacienda, Denis Rangel Lozano.

La medida según lo manifestado por la diputada es por incurrir en desacato al no girar los recursos de la vigencia 2025 de la Asamblea del Magdalena.

“La mezquindad política no puede ser instrumentalizada para pisotear la norma, incumplir las obligaciones legales y jugar con la dignidad y mínimo vital de las Personas”, precisó, Angela Cedeño en su cuenta X.

Asimismo, se refirió que a la fecha no se han cancelado las cesantías de empleados y diputados. Sobre esta medida se consultó a la gobernadora del Magdalena, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta.