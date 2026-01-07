Nueva EPS activa plan de transición que garantiza entrega de medicamentos tras salida de Colsubsidio

Entrega de medicamentos y al lado el logo de la Nueva EPS (Foto: Getty Images)

A través de un comunicado, la Nueva EPS anunció un plan de transición para asegurar el acceso oportuno a medicamentos de sus afiliados, luego de que Colsubsidio terminara de manera unilateral el contrato que sostenía con la entidad para la entrega de fórmulas médicas.

De acuerdo con la Nueva EPS, las acciones buscan evitar interrupciones en los tratamientos, especialmente para pacientes que actualmente reciben medicamentos a través de esa red. La EPS afirmó que está gestionando el proceso administrativo y logístico necesario para mantener la continuidad del servicio.

Mientras se completa el proceso de transición, los afiliados que tengan fórmulas médicas direccionadas a Colsubsidio podrán registrar virtualmente sus solicitudes, sin necesidad de desplazarse a oficinas.

Para ello, la EPS habilitó una página web, a la que puede acceder dando clic aquí, donde se podrán cargar las fórmulas y hacer seguimiento del trámite.

La Nueva EPS reiteró que mantiene el compromiso de garantizar el derecho fundamental a la salud en condiciones de oportunidad y seguridad para todos sus afiliados, a través de la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

