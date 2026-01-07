Policía incautó 100 kilos de marihuana en una bodega de envíos nacionales del Aeropuerto El Dorado

Bogotá

En las últimas horas, en actividades de control que adelantan los uniformados de la estación de policía Aeropuerto, lograron incautar cerca de 100 kilos de marihuana.

Puede leer: Armada incautó cerca de una tonelada de marihuana en el Pacífico colombiano

La incautación se dio gracias a la pericia de la canina ‘Kira’, quien al verificar una encomienda emitió una señal de alerta a los uniformados, que hicieron la inspección física a dos cajas y lograron evidenciar varios paquetes vinipelados que en su interior contenían una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Le puede interesar: Armada incautó marihuana, armamento y dinero en efectivo de los Comandos de Frontera en el Amazonas

Durante el procedimiento fueron incautados 166 paquetes de esta sustancia estupefaciente, la cual tenía como origen la ciudad de Armenia y destino Santa Marta.