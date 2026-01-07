Quedaron definidos los octavos de final de la Copa del Rey: Así se jugarán
El FC Barcelona tendrá como rival en el torneo copero al Racing de Santander del colombiano Gustavo Puerta.
El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, visitará la próxima semana al Racing de Santander en octavos de final del torneo, mientras que el Real Madrid y el Atlético se medirán al Albacete y Deportivo de La Coruña respectivamente, según estableció el sorteo de este miércoles.
El Barça de Hansi Flick, líder de LaLiga, se verá con el conjunto cántabro, que encabeza la clasificación de la segunda división española.
El Real Madrid de Xabi Alonso, por su parte, se desplazará a Albacete, que está rozando el descenso en la división de plata; en concreto, está en la decimoséptima posición de 22 equipos.
Y el Atlético de Diego Simeone se enfrentará al Deportivo de La Coruña, que viene de eliminar al Mallorca en los dieciseisavos y es quinto en la segunda categoría del fútbol español.
En enfrentamientos entre equipos de LaLiga; Betis-Elche, Real Sociedad-Osasuna y Deportivo Alavés-Rayo Vallecano.
Las ocho eliminatorias, que son a partido único, se disputarán el 13, 14 y 15 de enero.
Así se jugarán los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26:
- Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid
- Racing de Santander - FC Barcelona
- Cultural Leonesa - Athletic
- Albacete - Real Madrid
- Burgos CF - Valencia CF
- Real Betis - Elche
- Real Sociedad - Osasuna
- Alavés - Rayo Vallecano
