Trump dijo dudar de que “la OTAN esté ahí si” EE.UU. la necesita

El presidente Donald Trump expresó dudas de que sus socios del tratado de defensa del Atlántico Norte apoyen a Estados Unidos en caso de que los necesite, según una publicación el miércoles en su red Truth Social.

“Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros”, escribió, un día después de que la Casa Blanca asegurara que la vía militar está entre las posibles formas de conseguir la anexión de Groenlandia, territorio del aliado de la OTAN.

Trump repite en su mensaje que los gastos militares de muchos miembros de la OTAN eran insuficientes hasta que él intervino.

“¡Estados Unidos pagaba tontamente por ellos! Con todo respeto, los he hecho llegar al 5% del PIB” destinado al presupuesto de defensa, afirmó.

El presidente estadounidense continuó con su costumbre de enviar mensajes ambivalentes: “Son todos mis amigos”, dijo en referencia a los países miembros de la OTAN.

Más a título personal, el republicano denunció: “Recuerden también que yo solo he puesto fin a 8 guerras y Noruega, miembro de la OTAN, ha decidido estúpidamente no concederme el Premio Nobel de la Paz”.

“El único país que China y Rusia temen y respetan es a los Estados Unidos, reconstruidos por DJT”, concluyó con el uso de sus iniciales.

