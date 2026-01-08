Capturan al expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, tras ser condenado por paramilitarismo

La Policía Nacional capturó en las últimas horas al expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, luego de la orden de captura emitida después de que quedara en firme la condena de 9 años en su contra por paramilitarismo.

La detención por orden judicial se produjo en un retén de la Policía en zona rural del municipio de Ponedera (Atlántico), en donde le fueron requeridos los documentos y se evidenció que sobre Visbal pesaba la orden de captura proferida por el Juez Quinto Penal Especializado de Bogotá.

La captura del expresidente de Fedegán se dio luego de que culminara un largo proceso judicial en el que Visbal terminó siendo condenado por concierto para delinquir agravado, después de que se probara su relación y colaboración con el paramilitarismo desde Fedegán.

En contexto: Corte Suprema deja en firme condena contra expresidente de Fedegán Jorge Visbal por paramilitarismo

La Corte Suprema de Justicia en agosto pasado le puso fin al proceso dejando en firme la condena al concluir que Visbal Martelo se apartó de su función como miembro de la Comisión Nacional de Paz para convertirse en un “asesor de alto nivel” de Carlos Castaño y los grupos paramilitares, e incluso sugerirles el traslado y movimiento de tropas por conveniencia a distintas zonas.

Tal fallo tuvo en cuenta declaraciones incriminatorias de exjefes de las Autodefensas como Diego Fernando Murillo ‘Don Berna’ y Salvatore Mancuso, quienes dieron fe de los encuentros entre Visbal y Carlos Castaño.

De hecho, el proceso tuvo como interregno una solicitud de sometimiento de Jorge Visbal Martelo en la JEP, tribunal en el que fue admitido con la promesa de aportar verdad pero al contrario su actitud fue evasiva y terminó siendo expulsado y devuelto a la Corte Suprema, donde a la postre -como se indicó- la condena quedó en firme.

El expresidente de Fedegán acudió a una tutela para buscar tumbar el proceso y frenar su captura. De hecho desde su defensa vaticinaron que acudirían a instancias internacionales.