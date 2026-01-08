¿Cómo cumplir los propósitos de año nuevo? Especialista dio tips

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Laura Villamil, psiquiatra y experta en medicina funcional, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo más, hablando sobre el síndrome de comienzo de año

La psiquiatra contó que el 77% de personas, abandona sus objetivos en apenas una semana, explicó que este síndrome surge por proponerse metas poco realistas o intentar cumplir expectativas ajenas.

Para Villamil, la disciplina debe superar a la motivación pasajera, estableciendo hábitos sostenibles en el tiempo, cómo integrar el ejercicio de forma coherente con la rutina laboral y familiar. El uso de alarmas como recordatorios constantes, es una práctica que la doctora recomendó para fomentar la adherencia a nuevos hábitos, incluso en el uso de medicamentos.

Tips para el cumplimiento de los planes

La experta recomienda:

Buscar guía profesional en temas de salud para evitar metas riesgosas.

Planificación clara sobre qué se quiere, dónde, cuándo y con qué frecuencia

No culparse ante los tropiezos; es vital identificar qué falló y ajustar el plan

El éxito radica en que la meta sea genuina y esté planificada con lógica para evitar la frustración al cierre del ciclo, explicó la especialista.

Escuche la entrevista:

