¿Cuál es la diferencia real entre la artrosis y la osteoporosis? Médico explicó

El médico internista y endocrinólogo, Leonardo Rojas, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar qué es la osteoporosis, cómo prevenirla y por qué es fundamental detectarla a tiempo tanto en mujeres como en hombres.

Según el especialista, es común confundir la osteoporosis con la artritis o la artrosis. Mientras estas últimas afectan las articulaciones, la osteoporosis es una enfermedad netamente del hueso, caracterizada por una baja densidad de calcio y una deficiente calidad del tejido óseo, lo que aumenta significativamente el riesgo de fracturas.

Aunque es diez veces más frecuente en mujeres, especialmente tras la menopausia por la caída de estrógenos, Rojas advirtió que en los hombres suele diagnosticarse tarde, cuando ya hay complicaciones graves.

La formación de un hueso fuerte comienza desde la infancia y factores como el bajo peso corporal, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y café, o periodos prolongados de inmovilidad, son riesgos para desarrollar esta condición.

El endocrinólogo destacó el papel de la Vitamina D, la cual actúa como el “cemento” que fija el calcio al hueso, y cuya principal fuente es la exposición solar diaria y el consumo de pescados grasos como el salmón o la sardina.

Respecto al diagnóstico, el médico señaló a la densitometría ósea como el examen clave para medir la cantidad de calcio en la columna y la cadera.

Dependiendo de los resultados, el tratamiento puede variar desde suplementos de calcio y vitamina D hasta medicamentos especializados que evitan la degradación del hueso o fomentan la creación de tejido nuevo.

Finalmente, el experto invitó a mantener una vida activa y una dieta rica en lácteos y vegetales verdes para proteger la estructura ósea a largo plazo.

Escuche la entrevista completa aquí:

