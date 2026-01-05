¿Cómo cuidar el corazón sin necesidad de medicamentos? Cardiólogo explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El médico internista y cardiólogo Rafael Bustamante estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, para hablar de la importancia de proteger la salud cardiovascular a través de hábitos saludables y el manejo de las emociones sin depender exclusivamente de los medicamentos.

Según el especialista, muchas personas sufren de ansiedad cardíaca, una condición en la que el paciente siente síntomas físicos como taquicardia o dolor de pecho debido al estrés, pero que no corresponden a un daño estructural del corazón.

Bustamante explicó que a través de su metodología Cardio S3, busca que las personas recuperen la confianza en su corazón mediante herramientas como el mindfulness y la inteligencia emocional, ayudándoles a “desaprender” el miedo a sufrir un evento coronario.

Aunque aclaró que pacientes con alto riesgo, hipertensión o secuelas de infarto sí requieren tratamiento farmacológico, destacó que el sueño es un sintoma crítico que a menudo se ignora. Advirtió que una mala calidad del descanso o trastornos como la apnea del sueño impiden la reparación orgánica necesaria, elevando la presión arterial y el riesgo cardiovascular.

Asimismo, recomendó realizar ejercicio preferiblemente en las mañanas, ya que la actividad física intensa por la noche puede alterar el ciclo circadiano y aumentar las hormonas del estrés.

Respecto a la nutrición y comidas recomendadas, el experto resaltó los beneficios de la dieta mediterránea, destacando el uso de grasas saludables como el aguacate y el aceite de oliva, preferiblemente sin cocinar para no alterar su composición.

Bustamante resaltó como enemigos comunes a los azúcares, los ultraprocesados y los embutidos, que impactan negativamente en la salud arterial.

Finalmente, el doctor Bustamante subrayó que, una vez descartada una patología orgánica, la clave radica en la prevención y en la educación del paciente para que comprenda que su corazón está sano y puede funcionar correctamente con los estímulos adecuados.

