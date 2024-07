“La apnea del sueño es una enfermedad potencialmente letal”: experto

La apnea del sueño es una pausa de al menos 10 segundos de respiración, del que evidentemente, el ser humano no se da cuenta, pero puede ser más riesgoso de lo que parece.

Carlos Ramírez, neurólogo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio y habló sobre la apnea del sueño, detallando que es una enfermedad más común de lo que uno cree.

“La apnea del sueño puede ocurrir en cualquier época de la vida, es una enfermedad progresiva”, dijo, advirtiendo que es una condición potencialmente letal. “Nos puede matar”.

El experto mencionó algunas de las afectaciones más graves de la apnea del sueño, señalando que aunque una persona diariamente se tome la presión arterial y esté bien, en la noche nadie se la va a tomar y allí es donde puede subir mucho.

“Se pueden presentar tomas de 200-140, que son muy altas, por lo que puede hacerle daño a los vasos cerebrales y a los vasos cardíacos”, agregó.

Asimismo, alertó que el tener apnea de sueño pueden provocar un daño en las arterias del cuello.

Según Mayo Clínic, estos son los principales tipos de apnea del sueño:

Apnea obstructiva del sueño (AOS): Ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el flujo de aire a los pulmones. Es el tipo de apnea más común.

Ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el flujo de aire a los pulmones. Es el tipo de apnea más común. Apnea central del sueño: El cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración.

El cerebro no envía señales correctas a los músculos que controlan la respiración. Apnea central del sueño surgida durante el tratamiento -apnea del sueño compleja-: Diagnóstico de apnea obstructiva del sueño.

Tratamientos

De acuerdo con el neurólogo Ramírez, la apnea del sueño se puede iniciar a manejar progresivamente. Recomendó dormir de lado con unas góticas para descongestionar la nariz.

Asimismo, reveló que existe una máquina, que según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, es el tratamiento más habitual para la apnea del sueño. Se trata de un equipo de presión positiva continua en la vía respiratoria, que proporciona una presión de aire constante para mantenerla abierta y ayudar a respirar mientras duerme.

Aunque también se habla de una opción de cirugía, el experto subrayó que él no recomienda este tipo de intervención, debido a que lo que hacen es hacer recepciones grandísimas en el paladar logrando que se acaben los ronquidos pero no quitan la apnea.

Además, destacó que la apnea del sueño no es una enfermedad de una sola persona, es de dos, de una pareja, porque mientras una sufre de no poder respirar por varios segundos mientras duerme, la otra sufrirá de insomnio por estar cuidando que la otra no se quede sin aire.

“Hay parejas que han intentado divorciarse y con la maquinita que tengo, he logrado salvar matrimonios”, aseguró Ramírez.